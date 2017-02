Jadis centre animé de la Région bruxelloise, le quartier Saint-Denis, dans le centre historique de Forest, a aujourd’hui perdu de son attractivité économique. Une situation qui devrait changer dans le futur puisque la commune a commandé une étude de mobilité, via les bureaux Artgineering - Goudappel Coffeng, qui ont donné les lignes directrices pour le développement des espaces publics au cœur de Forest. Un des objectifs recherchés : redynamiser les commerces implantés dans ce quartier.

"Le collège veut rendre les espaces publics plus conviviaux et rendre l’espace aux habitants du quartier et de la commune en général car les gens ne vont plus y faire les courses, et ne font que passer", a commenté Charles Spapens (PS), échevin de la Revitalisation urbaine.

Accueil enthousiaste des habitants

(...)