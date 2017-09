L'homme de 74 ans qui a tiré sur deux personnes dimanche soir est un ex-agent de police, a indiqué lundi le parquet de Hal-Vilvorde, confirmant une information de VTM.

Il a utilisé son ancienne arme de service, tuant un homme de 60 ans et en blessant un autre de 50 ans. L'auteur a reconnu les faits et sera présenté à un juge d'instruction dans le courant de la journée. L'altercation serait liée à des travaux entrepris par un voisin. Ce voisin n'habitait pas encore le quartier mais menait depuis quelques temps une transformation de son habitation. Un conflit avait éclaté avec l'homme de 74 ans, ce qui a débouché sur une issue tragique lorsqu'il a ouvert le feu, dimanche soir, tuant son voisin et touchant l'entrepreneur de ce dernier à l'épaule.

L'auteur a été interpellé et il a depuis reconnu les faits. Il sera présenté lundi à un juge d'instruction pour soupçons de meurtre et de tentative de meurtre. Le parquet de Hal-Vilvorde requiert sa mise sous mandat d'arrêt.