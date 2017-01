Le conseiller communal Robert Genard (MR) va devenir le prochain bourgmestre de Ganshoren. Trois indépendants et une socialiste quittent de surcroît la Liste du bourgmestre (LB) de la première échevine Michèle Carthé (PS), soit pour passer au CDH, soit pour devenir indépendant.

De leur côté, le MR et la liste ProGanshoren, emmenée par le député Pierre Kompany (CDH), ont déjà conclu un accord préélectoral en vue des élections communales de 2018. Autant d’annonces faites ce lundi et qui devraient chambouler la vie politique locale.

Douze jours après le décès du bourgmestre Hervé Gillard (MR), le nom de son successeur est donc désormais connu. Le conseiller communal Robert Genard, qui avait obtenu 236 voix de préférence en 2012, a été choisi pour ceindre, dans les semaines à venir, l’écharpe mayorale pour le reste de la législature. Le libéral sera à la tête d’une nouvelle majorité composée toujours du MR et désormais de la liste bilingue ProGanshoren, la LB de Michèle Carthé étant rejetée dans l’opposition. Une première depuis 17 ans.

Un bourgmestre de transition

Si le choix de Robert Genard, un homme âgé de 70 ans et que les deux échevines MR déjà en place, Sabrina Baraka et Magali Cornelissen, ont chacune dépassé en ce qui concerne les voix lors du scrutin de 2012, peut sembler étonnant à première vue, cette décision ne doit pourtant rien au hasard. Cet ancien électronicien ayant travaillé dans le secteur privé, aujourd’hui à la retraite, est en effet appelé à être un bourgmestre de transition. "Ce mayorat est une très belle manière pour moi de conclure de nombreuses années d’engagement politique", a-t-il d’ailleurs souri lundi, ne cachant pas sa joie.

Avec ce choix, les libéraux récompensent ainsi la fidélité d’une personne membre de la section locale depuis 1970 et qui n’a jamais exercé de fonction exécutive dans la commune, tandis que le CDH s’assure, avec le soutien du MR le mayorat pour les six années de la législature suivante. Le MR et ProGanshoren ont en effet déjà annoncé ce lundi la signature d’un accord préélectoral. "On souhaite le plus de clarté possible pour les Ganshorenois", a fait valoir l’actuel bourgmestre faisant fonction Jean-Paul Van Laethem, qui quitte la LB pour rejoindre le CDH. Sauf immense surprise arithmétique, Pierre Kompany (CDH) devrait donc devenir bourgmestre durant trois ans, puis passerait le relais à Jean-Paul Van Laethem.

Double majorité

Selon la loi communale, le nouveau bourgmestre devait obtenir, dans un délai de deux mois, une double majorité : celle des membres de sa liste et celle de la majorité en place. Le départ de trois des cinq indépendants se trouvant sur la LB, à savoir les échevins Jean-Paul Van Laethem, et Maurizio Petrini et le conseiller communal Emir Akin, pour le CDH, a rapidement permis la constitution d’une solide majorité de 17 conseillers communaux sur un total de 27.

La grande perdante de ce jeu de chaises musicales est sans conteste Michèle Carthé. Celle qui a été bourgmestre durant 12 ans espérait reprendre l’écharpe mayorale perdue en 2012 malgré le meilleur score de la commune obtenu lors du scrutin. Pour la socialiste, âgée aujourd’hui de 66 ans, la charge est d’autant plus rude que l’accord préélectoral du MR et de ProGanshoren en vue de 2018 pourrait signifier la fin de sa carrière politique à l’échelon locale.

Le coup est d’autant plus difficile à avaler pour la députée bruxelloise qu’elle doit également acter le même jour la défection de pas moins de quatre membres de sa liste, la conseillère communale Nacima Zid quittant le PS pour devenir indépendante.

Encore première formation incontestable dans l’entité avec onze conseillers communaux dimanche, sa liste passe désormais derrière ProGanshoren (10 désormais) et fait presque jeu égal avec le MR (6). Un véritable camouflet qui s’explique par les relations exécrables qu’elle entretient aujourd’hui avec l’ensemble des autres chefs de file de l’entité. La nouvelle majorité pourrait également porter un nom : "Tout sauf Carthé".





Robert Genard, un libéral pur sucre

1946: Naissance à Uccle.

1969: il est engagé par une multinationale dans le domaine scientifique, lançant une carrière professionnelle de 40 ans.

1970: il entre en politique comme trésorier de la section libérale de Ganshoren.

1991: il est élu sénateur suppléant.

2000: il devient président pour six ans des Villas de Ganshoren.

2000: il devient conseiller communal.