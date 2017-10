Le personnel de la résidence pour personnes âgées Van Aa et du CPAS sont en arrêt de travail lundi matin à Ixelles (Bruxelles). Des piquets de grève sont tenus devant ces deux institutions, situées respectivement chaussée de Boondael et rue Jean Paquot. Les grévistes partiront en cortège à 13H30 jusqu'à la maison communale, où une délégation doit être reçue dans l'après-midi. Le CPAS est en conséquence fermé, ce qui n'est pas le cas de la résidence Van Aa, où des usagers ont besoin de soins. Au total, environ 250 travailleurs sont concernés. Une centaine de personnes étaient mobilisés en début de matinée sur les deux sites.

Le management de la résidence Van Aa est critiqué. Le personnel a perdu confiance dans la capacité de la direction à diriger la maison. Il est question de changements d'horaires constants et d'un manque d'écoute des problèmes soulevés par les travailleurs.

La maison de repos accueille 180 résidents, dont 120 lits de repos et de soins et 60 lits de repos seul.

Au CPAS, les travailleurs dénoncent la vétusté du bâtiment, le développement de champignons et la présence de nuisibles, à savoir des puces, des souris et des cafards. "L'autorité du CPAS parle de travaux de rénovation, qui sont prévus mais qui prendront du temps", explique Benoît Lambotte, secrétaire régional CSC Services Public. "On a l'impression qu'elle a laissé pourrir la situation et le personnel ne veut plus maintenant continuer à travailler dans de telles conditions".