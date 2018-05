Comme le confirme la police locale de Bruxelles-Ouest, un entrepôt contenant des plastiques et des bois a pris feu mardi en début de soirée rue Stepman à Koekelberg. Les pompiers sont sur place. D'après la police, on ignore encore s'il y a des victimes et quelle est la cause du sinistre.

Les images partagées sur les réseaux sociaux témoignent de l'ampleur des dégâts.

© DR

© DR

© DR