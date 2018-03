Dès le 15 mars et jusqu’au 15 octobre, un nouvel arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique à partir de minuit entrera en application.

La même zone que celle couverte par l’arrêté de 2017 sera concernée (Sainte-Croix, Etangs, rue du Belvédère) comprenant cette fois également la Place Flagey. "Ixelles, commune vivante et attractive est parfois victime de son succès et doit constamment gérer les éventuelles répercussions pouvant avoir lieu sur la voie publique et porter préjudice aux riverains des alentours", commente la bourgmestre ixelloise Dominique Dufourny (MR).

Cette mesure va s'accompagner d'un renforcement de la présence policière, d'actions ciblées et de la verbalisation des établissements générant du tapage nocturne, sans oublier le contrôle du respect des réglementations par les gérants et éventuelles fermetures le cas échéant.

"Le maintien de la sécurité et de la tranquillité publique est tout bonnement une priorité, poursuit Dominique Dufourny. Le quartier Flagey est effectivement particulier, tant il attire un public nombreux, jeune et festif. Mais on ne peut pas tout tolérer et les riverains, certes satisfaits des mesures entreprises, m’ont aussi fait part de leurs inquiétudes face à certaines incivilités et nuisances toujours d’actualité surtout en soirée et la nuit. Nous continuerons donc le travail tel entrepris et renforcerons nos actions."