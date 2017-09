Fini de traîner un verre ou une bouteille d'alcool à la main après 2h du matin aux alentours de la place Flagey: la bourgmestre d'Ixelles Dominique Dufourny (MR) a pris un arrêté en ce sens qui entre en vigueur dès aujourd'hui. Le périmètre concerné par cet arrêté englobe la place Sainte-Croix, la rue du Belvédère ainsi que les abords des étangs d'Ixelles. L'objectif de cette mesure est d'apaiser le quartier et d'améliorer la qualité de vie des citoyens, indique la commune dans un communiqué ce vendredi.

"Ces derniers temps, nous avons recensés de nombreux faits de criminalité qui sont dû à l'absorption d'alcool. Les principales plaintes émanant des riverains et des patrons d'établissements rapportent des problèmes de malpropreté, d'incivilités et de nuisances. De plus, des incidents causés par des personnes qui ne sont pas clients de établissements ont été constatés", explique l'édile libérale.

Les terrasses des établissements occupant de fait la voie publique devront respecter l'arrêté. Cependant, à cette heure-là, la plupart des établissements ferment déjà leurs portes. La mesure n'impactera pas non plus les night shops étant donné que ceux-ci ont déjà l'obligation de fermer à 1h du matin.

Quant à l'application de la mesure et des sanctions, celle-ci se fera graduellement. "Lors de ce premier week-end, les services de police interviendront préventivement afin d’informer et sensibiliser les citoyens sur cette nouvelle mesure. Si des problèmes subsistent,nous passerons à la répression", ajoute la bourgmestre, qui précise que des panneaux informatifs seront placés le long de la zone dès ce vendredi pour informer la population.