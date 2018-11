Un trentenaire se trouve actuellement en prison car il a lourdement frappé sa fille âgée de trois mois dans la nuit de samedi à dimanche à Koekelberg.

Lorsque la petite a commencé à pleurer parce qu'elle avait faim, l'homme l'a en effet violemment projetée au sol. La victime souffre de multiples fractures au crâne et se trouvait toujours entre la vie et la mort lundi soir, indique mardi matin le parquet de Bruxelles, confirmant une information du Het Laatste Nieuws. L'homme, C.V.R., s'est rendu dimanche, vers 4h30, dans un commissariat de la zone de police Bruxelles-Ouest. Il y a spontanément reconnu avoir délibérément jeté sa fille au sol car elle pleurait et ne voulait pas boire son biberon. Il a directement été privé de sa liberté et a été entendu ultérieurement. Il a alors confirmé ses dires, explique-t-on au parquet de Bruxelles.

La police locale a ensuite directement pris contact avec la mère de la victime. Elle n'était pas sur place au moment des faits mais est rentrée directement après, vers 2h00, et est alors immédiatement partie avec son bébé à l'hôpital. La petite fille a été emmenée au service des soins intensifs et se trouve dans un état critique, poursuit le parquet. On ignore encore comment sa situation va évoluer car elle a subi plusieurs blessures, notamment à la tête, ajoute-t-il.

Le parquet a saisi un juge d'instruction, qui a placé C.V.R. sous mandat d'arrêt lundi. Le trentenaire est soupçonné de tentative d'assassinat ou à tout le moins de tentative de meurtre. Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil.

L'homme n'en est pas à son premier fait d'armes du genre, a encore précisé le parquet. Il avait en effet mortellement battu son fils de six mois en 2008 durant une partie de jeu sur ordinateur. Il avait été condamné à neuf ans de prison en 2011, qu'il a pu quitter en 2017 pour effectuer la dernière partie de sa peine sous surveillance électronique. Celle-ci a pris fin en février dernier.