L'expo démarre ce jeudi, dans l'ancien Delhaize Molière de la chaussée de Waterloo.

Le graffeur britannique Banksy s'expose à partir de jeudi et jusqu'au 30 décembre à Strokar Inside, un hub de la culture urbaine ouvert depuis le 6 septembre dans l'ancien Delhaize Molière, situé au 569 de la chaussée de Waterloo à Ixelles. Le lieu fermera ses portes à la fin de l'année. Une soixantaine des œuvres de l'artiste y sont exposées. Banksy est connu pour ses pochoirs associant humour noir, messages politiques et questions sociales. Il se pose aussi en défenseur des droits de l'Homme. Ses fresques recouvrant le mur de séparation entre la Palestine et Israël en sont un bon exemple.

Sont entre autres présentées ses images à succès telles que "Girl With Balloon", mais aussi 25 photographies qui n'ont jamais été montrées. Des sculptures, des sérigraphies, des peintures et quelques pièces réalisées pour l'industrie de la musique, comme une couverture de disque, complètent l'exposition.

L'espace de 5.000 m² n'est pas strictement muséal et veut incarner l'énergie des courants artistiques d'avant-garde et un engagement sociétal. En marge de l'exposition dédiée à Banksy, le public peut également s'aventurer dans les 4.500 m² investis par une centaine d'artistes du street art. Depuis son ouverture en septembre, le lieu a accueilli quelque 20.000 personnes.

Le projet Strokar Inside a été lancé par Alexandra Lambert et le photo-reporter Fred Atax, qui a voyagé dans une centaine de pays porté par un élan social. Alexandra Lambert a, quant à elle, travaillé de nombreuses années dans le domaine de la lutte contre le chômage et la pauvreté pour le gouvernement belge. Elle a également œuvré à la création d'une maison de la mode et du design, le MAD Brussels.