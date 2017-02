En Europe le développement de connaissances de pointe dans les universités et les organismes publics de recherche ne se traduit pas autant qu’on pourrait l’espérer par des innovations dans les entreprises. Il s’impose donc de s’interroger sur la manière d’améliorer les relations entre les acteurs des services et de l’industrie et l’univers des chercheurs pour obtenir de meilleurs résultats sur le plan économique. La question est aussi prégnante à Bruxelles. En effet, les données disponibles y montrent un décalage entre le monde de la recherche et les entreprises. Les universités et les organismes publics de recherche n’y sont pas de grands pourvoyeurs d’idées débouchant sur beaucoup d’innovations dans les entreprises. Puis, les universités sont beaucoup moins sollicitées qu’ailleurs pour des collaborations. Cela a de quoi remuer les esprits quand on voit le poids de Bruxelles en matière de recherche universitaire ou publique et le trop faible recours au savoir qui y est produit par les entreprises. Mais ce n’est pas évident à jauger dans le contexte institutionnel : les données sur la recherche sont plutôt publiées dans un cadre communautaire et celles sur l’économie sont régionales.

Face aux autres agglomérations

Un joli défi à relever pour les "Brussels Studies"… Peter Teirlinck, professeur de gestion de l’innovation à la KU Leuven (campus de Bruxelles) s’y est attelé en se focalisant sur les petites et moyennes entreprises innovantes dans le domaine de ce qu’on appelle dans le jargon les services aux entreprises à forte intensité de connaissance, comme les bureaux d’ingénierie, les prestataires informatiques ou encore les consultants en gestion.

En ventilant les données d’une enquête sur l’innovation entre les grandes agglomérations belges, Teirlinck a fait émerger des spécificités bruxelloises en matière de transferts de connaissance vers le monde de l’entreprise. Son grand mérite est de dépasser les comparaisons traditionnelles qui méconnaissent le fait urbain bruxellois. Les PME sont en moyenne plus grandes dans l’agglomération bruxelloise et peuvent dès lors internaliser certains processus, y compris la recherche appliquée. Et comme l’économie bruxelloise est plus orientée vers les services que vers l’industrie, les PME y sont moins impliquées dans l’innovation liée au développement de nouveaux produits.

L’importance des consultants

Dans les services, les innovations passent plus par des dispositifs organisationnels et les transferts de savoir se font plus au travers des personnes et des expertises que des brevets ou des infrastructures techniques. Les consultants dispensent d’un partenariat formalisé avec l’université. Les PME bruxelloises opèrent aussi davantage sur le marché national. Leur relation avec leur environnement est moins axée sur la proximité, y compris pour la recherche. Et Bruxelles offre un grand éventail de ressources.

Des limites d’action étriquées

Les entreprises font dès lors leurs arbitrages sur un grand marché de connaissances, dont les universités ne sont qu’une des composantes. Le partenariat universitaire est aussi moins recherché parce qu’il est difficile d’aligner les agendas des chercheurs académiques et des entreprises. Paradoxalement, les PME actives dans les secteurs nécessitant un recours intensif au savoir sont souvent mieux informées sur les ressources à utiliser et les endroits où les trouver, et recourraient moins aux universités.

Pour Peter Teirlinck, les politiques de soutien à l’innovation et à la recherche appliquée doivent tenir compte des spécificités bruxelloises. Mais c’est à une échelle métropolitaine plus que régionale qu’on devrait travailler. Si la Région de Bruxelles-Capitale à une économie très orientée vers les services, son hinterland (en Région wallonne et flamande) a encore un caractère industriel certain.Christian Laporte

"Existe-t-il une inadéquation entre l’offre de savoir et les entreprises dans l’agglomération de Bruxelles ?" est sur www.brusselsstudies.be