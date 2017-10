Les travailleurs du Samusocial ont décidé de réagir publiquement pour la première fois hier matin depuis l’éclatement du scandale entourant leur ASBL. Ils ont arrêté le travail durant une heure afin de faire part de leur inquiétude pour l’avenir de l’institution.

Vagues de non-renouvellement

L’annonce d’un retour possible de Pascale Peraïta n’a fait qu’accentuer le sentiment d’inquiétude des travailleurs pour le futur.

La principale crainte des travailleurs concerne l’emploi. L’ASBL a subi deux vagues de non-renouvellement de contrat à durée déterminée depuis juin. "On est en sous-effectif. C’est dramatique car on rend un service important. Il ne faut pas l’oublier. On souffre d’une affaire qui ne nous concerne pas", déplore Gaby, travailleur au Samusocial.

Pour la direction, le scandale entourant l’ASBL n’est pas responsable de tout, même s’il y a eu un impact certain. "On a eu une perte de dons importants après le début de l’affaire. On a donc dû faire face à un problème budgétaire. Il fallait sécuriser l’emploi et l’outil. C’est pour cela qu’en juin 13 personnes n’ont pas été renouvelées", détaille Christophe Thielens, porte-parole du Samusocial.

"Rester vigilants"

Un financement régional s’est également arrêté à la fin du mois de septembre. Treize autres personnes n’ont donc pas été renouvelées. Ce budget était consacré à un programme de 80 places au centre Poincaré pour les personnes en errance dans l’espace public au sein de la petite ceinture.

Le plan hiver est quant à lui assuré de fonctionner correctement. Le budget d’environ 3 millions d’euros servira à embaucher une centaine de personnes, mais "on va rester vigilants", explique Yves Dupuis, responsable FGTB chargé du dossier.

Le nouveau conseil d’administration a été nommé pour faire la transition et réaliser la transformation du Samusocial en une ASBL régionale.

Les travailleurs n’ont pas prévu de nouvelles actions comme celle d’hier matin pour le moment.