Le Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) a décidé, il y a un mois, de regrouper deux de ses sites bruxellois (Edith Cavell et Parc Léopold) en un site unique, situé à Delta (Auderghem). Avec une activité 30% plus importante que les deux cliniques à la même époque, l'hôpital est "victime de son succès", indique Michel Dewever, médecin et chef du site hospitalier. Le Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) est composé de cinq sites hospitaliers et de deux centres médicaux. Delta est, quant à lui, opérationnel depuis le 11 décembre 2017, bien que des finitions soient encore à faire.

"Ce qui donne le sentiment d'un hôpital encore en chantier, c'est la présence d'ouvriers aux abords du bâtiment, mais cela concerne des travaux, sur le parking, et rien de médical", explique le docteur Michel Dewever, chef du site hospitalier. "Au niveau des unités, salles d'opération et soins intensifs, nous connaissons un fonctionnement tout à fait normal avec une moyenne de 100 opérations par jour."

La direction indique faire face à quelques problèmes de logistique. Elle a récemment connu un manque de lits disponibles pour les malades, ce qui, a entrainé un temps d'attente important à l'admission. "Nous avions prévu de parvenir à une augmentation de l'activité de l'hôpital de 50% seulement à la fin du mois de janvier, mais nous nous trouvons avec une activité 30% plus importante que les deux cliniques à la même époque, ce qui n'était pas prévu", ajoute Michel Dewever.

Cette hausse d'activité s'expliquerait pas l'accessibilité du site Delta, en comparaison aux autres centres, ainsi que par le développement d'un véritable service d'urgence.

Alors que les cliniques Cavell et du Parc Léopold accueillaient, avant déménagement, respectivement quelque 150 et 90 patients pour un total de 280 et 220 lits, l'hôpital Delta dispose lui de 545 lits, soit près de la moitié des 1.145 des hôpitaux du CHIREC. La construction de cet hôpital de 104.000 m2 a coûté 314 millions d'euros, l'achat d'équipements neufs 80 millions et le déménagement un million.

Lundi matin, RTL Info relayait que des patients étaient bloqués à l'intérieur de la clinique. En cause, le déclenchement d'une alarme incendie qui a provoqué la fermeture des volets autour de l'atrium. La situation est maintenant rétablie.