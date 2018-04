Bruxelles Ce mardi a beau être un jour férié, la police bruxelloise avertit que la circulation dans la capitale pourrait être rendue compliquée en raison des activités en marge de la fête du travail.

Plusieurs festivités sont ainsi prévues et diverses artères seront fermées à la circulation, et le point se trouvera au niveau de la place Rouppe et de ses environs.

Voici le programme de ces différentes activités

Entre 11h30 et 13h00, un cortège venant de Saint-Gilles (parc de la Porte de Hal) se déplacera, via la rue Haute, place de la Chapelle, rue J. Stevens et rue des Minimes, vers la place Poelaert.

Ensuite, un deuxième cortège se déplacera, avec le précédent, de 13h00 à 14h00 à partir de la place Poelaert, via la rue de la Régence, place Royale, Ravenstein, Cantersteen, boulevard de l’Empereur, place de la Chapelle, rue Haute, rue des Alexiens, place Fontainas, via le boulevard Lemmonier pour arriver à la place Anneessens.

Dès 13h30, et jusqu'à 14h30, un autre cortège se dirigera de la rue Dansaert, via la rue des Six Jetons, vers la place Fontainas et ensuite vers la place Rouppe.

Enfin entre 14h00 et 15h00, un dernier cortège se rendra de la place Fontainas, via le boulevard Lemmonier, vers l'av. Stalingrad et ensuite vers la place Rouppe.