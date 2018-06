La visite d'Etat du Gouverneur général du Commonwealth d'Australie engendre des problèmes de circulation dans Bruxelles ce mercredi jusqu'à 17h.

Depuis 14h30, certains lieux sont (en partie) fermés à la circulation : la place des Palais, une partie de la rue Royale, une partie de la rue de la Loi, la place du Trône et l'avenue des Arts.

Jeudi, la circulation sera interrompue par deux événements.

1) Tout d'abord, par la suite de la visite du Gouverneur australien. La rue Royale (entre le boulevard Botanique et la rue de la Loi) sera soustraite à la circulation de 9h30 à environ 10h45.

La police bruxelloise annonce en outre que, entre 10h et 11h30, il y aura plusieurs coupures de la circulation au niveau de la rue de la Loi (entre la rue Ducale et la rue Royale). Des brèves coupures pourraient se produire entre 14h30 et 15h30, place du Trône et avenue des Arts. Le stationnement sera interdit dans tout le secteur et ce dès le matin (avec dépannages).

2) Ensuite, par le sommet européen dans les bâtiments du Conseil de l’Union européenne (rue de la Loi, 165), qui se tient jusqu'à vendredi.

Le périmètre de sécurité concernera le rond-Point Schuman, la rue Froissart (entre la rue Belliard et le Rond-Point Schuman), la rue de la Loi (entre le Rond-Point Schuman et le “Résidence Palace”) et la rue Juste Lipse.

Certaines rues seront mises en circulation locale : la rue Archimède (entre la rue Stévin et le rond-point Schuman), l'avenue de Cortenberg (entre la rue Stévin et le rond-point Schuman), la rue de la Loi (entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman), l'avenue d’Auderghem (entre la rue Belliard et le rond-point Schuman) et la rue Breydel.

Le stationnement sera interdit en surface dans le périmètre de sécurité, dans les rues à circulation locale, dans la chaussée d’Etterbeek (entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant), dans la rue Van Maerlant et dans la rue Belliard (entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem).