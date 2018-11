La problématique de la drogue au volant est prise à bras-le-corps par les autorités publiques en Région bruxelloise. Preuve en est, les zones de police communiquent régulièrement sur les contrôles anti-alcool et drogues réalisés sur le territoire bruxellois. Pourtant, durant le premier semestre 2018, seuls 127 procès-verbaux ont été dressés dans la capitale, selon des chiffres communiqués par la police fédérale. Un nombre qui augmente au fil des ans mais qui reste marginal au regard de la consommation croissante de drogue, en particulier chez les jeunes automobilistes.

Les raisons de ce faible taux de procès-verbaux infligés s’expliquent par les procédures particulièrement contraignantes visant à contrôler les automobili stes qui conduisent sous influence de stupéfiants. "Lors d’un contrôle d’alcool, les policiers vérifient également si le conducteur présente des signes extérieurs de consommation récente de drogue (signes physiques tels que paupières lourdes, yeux injectés, pupilles rétrécies ou dilatées, sueurs abondantes, irritation de la paroi nasale, etc.). Sur base d’une check-list, le policier décide si le conducteur sera ou non soumis au test salivaire" , explique Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert).

Le secteur attend avec impatience l’arrêté royal

Lors du test salivaire, le conducteur passe la langue plusieurs fois sur un appareil qui indique si une drogue a été utilisée et, dans l’affirmative, de quel type de drogue il s’agit. Mais ce test salivaire ne permet toutefois pas d’indiquer la dose ingérée par le conducteur. Raison pour laquelle, si le test salivaire s’avère positif, l’automobiliste doit alors se rendre aux urgences ou chez un médecin pour procéder à une prise de sang.

Et c’est là que le bât blesse, puisque cette troisième étape est particulièrement longue. "Nos policiers de terrain ne sont pas habilités à faire de prise de sang. Il faut alors attendre que le médecin arrive sur place - ou que le conducteur se rende aux urgences accompagné d’un policier - pour évaluer son état. Cela prend un certain temps. Les policiers sont aptes à réaliser des contrôles d’alcool car c’est dans leur formation de base, mais un contrôle antidrogue demande plus de connaissances, et cette mission ressort de nos services spécialisés en matière de circulation", poursuit Michaël Jonniaux.

Raison pour laquelle le secteur attend avec impatience que l’arrêté royal réglementant l’analyse de la salive entre au Moniteur belge , afin de permettre aux policiers de procéder eux-mêmes à ce contrôle, évitant ainsi toute prise de sang par un médecin compétent.

"Une fois que l’analyse salivaire entrera en vigueur, les policiers gagneront beaucoup plus de temps et pourront dès lors procéder à davantage de contrôles. C’est quelque chose d’attendu avec énormément d’impatience par le secteur car de plus en plus, on constate que l’alcool pose moins de problème chez les jeunes, qui consomment davantage de drogues. Il n’est pas rare de voir des jeunes fumer un joint le matin avant d’aller aux cours et cette problématique se banalise fortement. Il est donc urgent que la qualité des contrôles antidrogues suive" , conclut Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’institut belge pour la sécurité routière.

Le cannabis, drogue la plus fréquente

Depuis plus de vingt ans, l’institut Vias donne des formations à des contrevenants condamnés dans le cadre des peines alternatives. Durant ces formations, les formateurs sensibilisent, de manière interactive, de petits groupes de participants aux risques liés à leur comportement et recherchent ensemble des alternatives à ce comportement.

Depuis 2012, l’institut Vias donne un module distinct relatif aux drogues dans la circulation. "Nous sommes un des rares pays européens à dispenser ce type de formation. Plus de 1 100 candidats l’ont déjà suivie. Une analyse de leur profil montre que plus de la moitié d’entre eux (53 % en 2016) avait entre 18 et 25 ans. Dans trois quarts des cas (74 %), ils ont été condamnés pour usage de cannabis au volant. Il s’avère que 12 % d’entre eux avaient pris des amphétamines et 9 % de la cocaïne ", confie Benoît Godart, porte-parole de Vias. "La consommation de drogues est dangereuse pour la santé et a évidemment des effets sur le comportement au volant qui varient en fonction de la drogue consommée. Avec le cannabis, le consommateur se sent planer et peut ressentir des sensations d’euphorie, de détente et d’apathie. Le temps de réaction augmente, la coordination des mouvements est réduite et la mémoire est affectée. Par conséquent, certaines manœuvres de conduite complexes, qui nécessitent que l’attention soit portée sur plusieurs tâches, peuvent être moins bien exécutées."

De plus, plusieurs études ont prouvé que la conduite sous l’influence de cannabis double le risque d’accident mortel. Les drogues stimulantes, telles que les amphétamines, l’ecstasy et la cocaïne, donnent l’impression d’avoir davantage d’énergie et occultent la sensation de fatigue. Le conducteur peut alors adopter une conduite plus téméraire, plus rapide et plus agressive. Il prend également plus de risques, alors qu’il a moins de contrôle sur son véhicule. C’est surtout la combinaison de drogues entre elles ou avec de l’alcool qui altère le plus les capacités de conduite.