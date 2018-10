Bruxelles Les travaux se déroulent entre 6 h 30 et 22 heures.

Bruxelles Mobilité pose une nouvelle couche d’asphalte sur l’avenue Franklin Roosevelt et entame ainsi la dernière partie de ce chantier. Après l’asphaltage, les travaux se poursuivront jusqu’à la mi-décembre pour la rénovation des trottoirs en pierre bleue et la remise en état de la berme centrale.

L’asphaltage se déroule de la manière suivante : raclage de l’ancienne couche d’asphalte, pose de la nouvelle couche d’asphalte et, enfin, réalisation des marquages routiers. L’exécution de ces travaux nécessite la fermeture complète du tronçon dans lequel ceux-ci ont lieu. Ainsi, dès ce lundi au 3 novembre, les bandes de circulation en direction du centre-ville (côté pair) seront fermées à la circulation et, du 5 au 9 novembre, ce sont les bandes de circulation en direction des faubourgs (côté impair) qui seront fermées.

Les travaux se déroulent entre 6 h 30 et 22 heures. Pendant le chantier, il est interdit de se garer dans l’avenue Roosevelt et les entrées des parkings et des garages ne sont pas accessibles. Dès que les travaux d’asphaltage seront terminés, deux fois deux bandes de circulation ainsi que le stationnement latéral seront disponibles. Le stationnement en berme centrale sera de nouveau interdit.

Afin de limiter l’impact du chantier sur le trafic automobile et sur l’accessibilité locale, les travaux sont organisés avec une avancée progressive. Seules les zones d’activité de chantier seront fermées, successivement pour le raclage, l’asphaltage et le marquage.