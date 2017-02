Les rumeurs vont toujours bon train du côté du boulevard du Souverain à Watermael-Boitsfort, aux abords du futur ex-siège de l’assureur Axa qui pourrait peut-être un jour devenir la future ambassade des Etats-Unis en Belgique. Tant et si bien qu’une nouvelle fois son avenir sera évoqué, au cours du conseil communal de ce mardi, suite à une question de l’opposition.

"Et la réponse sera la même…", précise Tristan Roberti, l’échevin de l’Urbanisme de l’entité. "Une réponse toute simple, ajoute-t-il. Le bâtiment ne nous appartient pas, mais est la propriété de Cofinimmo. Ce dernier a annoncé, en avril dernier, son intention de le vendre à un ‘Etat étranger’ et de conserver l’annexe pour y faire du logement. Aucune question technique ne nous a été posée. Aucun projet d’implantation sur le site ne nous a été proposé. Aucun permis n’a été déposé. Nous n’avons rien rejeté puisque nous n’avons rien reçu. Pour le moment, tout cela relève de la rumeur. Nous répéterons donc, ce mardi, ce que nous avons déjà dit précédemment : nous nous opposerons à un projet de démolition du bâtiment, à un projet qui ne respecterait pas son architecture et à toute forme de privatisation comme c’est le cas autour de l’ambassade actuelle des Etats-Unis boulevard du Régent." Traduction : pas question que les riverains ne puissent plus se promener alentour.

"Beaucoup de choses se disent sur le sujet, ajoute Tristan Roberti. Et cela va durer." Au mieux, selon lui, il faudra attendre 2018 pour avoir de nouveaux éléments. "Axa va quitter l’immeuble en août de cette année, conclut-il. Les Américains auront dès lors accès au site pour mieux l’étudier et l’analyser. Cela prendra plusieurs mois."

Toutefois, pour s’assurer d’être bien comprise, la commune a déposé, mi-novembre, une demande d’inscription du bâtiment cruciforme sur la liste de sauvegarde du patrimoine. Il ne s’agit pas d’un classement, mais hormis subsides, ce sera tout comme… Le gouvernement bruxellois ne s’est pas encore prononcé.

Pas de confirmation officielle qu’il s’agit bien de l’ambassade des USA

Du côté de Cofinimmo, on en revient toujours au seul et unique communiqué de presse annonçant la vente conditionnelle du Souverain 25 à un "Etat étranger". Jamais la société immobilière cotée n’a confirmé qu’il s’agissait des Etats-Unis. Et jamais elle ne le fera, même par inadvertance. "Il y a eu beaucoup (trop) de spéculations à ce sujet", indique la porte-parole, qui ne confirme pas non plus que le site pourrait être ouvert quelques mois durant au dit "Etat étranger". "Nous avons promis de l’aider à la préparation des dossiers de demande de permis, mais nous n’avons aucune information à l’heure actuelle." Et si ce dernier décidait finalement de jeter l’éponge - ce qu’on peut penser qu’il n’a pas fait - Cofinimmo a plusieurs plans B. "Tout est encore possible aujourd’hui, ajoute-t-elle. Nous avons plusieurs scénarios en cours d’étude. C’est un site qui offre énormément de possibilités."