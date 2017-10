La station de métro Anneessens, située non loin des Marolles, au coeur de la capitale, sera rebaptisée Toots Thielemans en 2019, en hommage au jazzman de renommée internationale décédé le 22 août 2016, a annoncé vendredi le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet. L'artiste belge a grandi dans le quartier populaire bruxellois des Marolles où il a été atteint du virus de la musique. Tout au long de sa vie, il est par ailleurs resté connecté à son quartier et à sa ville.

Selon Pascal Smet (sp.a), l'artiste et le métro bruxellois partagent également un lien spécial, car lors de l'inauguration de la première ligne de métro à Bruxelles, il a spécialement écrit la chanson "Métro".

"Baptiser une station de métro en son nom, si près de l'endroit où il a grandi, constitue un vibrant hommage des Bruxellois à cet homme et artiste fantastique", a commenté le ministre.

La station de métro, qui se trouve sur l'axe Nord-Sud, où le métro 3 circulera, sera totalement métamorphosée. La station actuelle qui date des années '70 subira une rénovation profonde.

Toujours selon Pascal Smet, elle sera renouvelée progressivement et dévoilera prochainement un tout nouveau look pour revaloriser et rhabiller la station Anneessens en hommage à Toots Thielemans. Le nouveau nom sera définitivement affiché dans la station en 2019.

Une particulière sera mise sur l'amélioration de l'accessibilité de la station via l'installation d'ascenseurs qui permettront de relier les différents étages entre eux.

L'espace multifonctionnel que celle-ci abrite au niveau -1, et qui a été partiellement rénové en 2008, sera valorisé pour permettre d'y organiser toujours plus d'activités sociales et culturelles.