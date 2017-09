Le conseil d'administration de la Société bruxelloise de transport public a désigné l'entreprise qui lui fournira prochainement 5 bus électriques standards, a fait savoir mardi la STIB dans un communiqué, sans dévoiler pour l'instant le nom du fournisseur. Ces nouveaux véhicules seront testés sur le réseau bruxellois courant 2018. Les bus en question seront équipés de la technologie "overnight charging" et leurs batteries seront rechargées lorsqu'ils seront au dépôt, explique la STIB, qui précise que l'acquisition de ces 5 nouveaux véhicules et de leur système de recharge a nécessité un investissement de 5,6 millions d'euros.

Outre ces bus électriques standards, une commande de ce type pour des véhicules articulés est également prévue. La société bruxelloise se dotera par ailleurs dans les prochains mois de 7 midibus électriques pour desservir la future ligne Citybus, qui desservira le piétonnier du centre-ville et assurera la liaison entre haut et bas de la ville. Des tests avec des bus hybrides sont en outre actuellement effectués en vue d'une commande de 235 véhicules.

"Notre ambition est d'offrir toujours plus de places, plus de confort, à nos voyageurs pour continuer à faire bouger Bruxelles tout en œuvrant pour une ville moins polluée, plus agréable à vivre pour tous. Equiper les dépôts, former les équipes, modifier les habitudes c'est un long processus", souligne Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.

"En 2018, les premiers bus 100% électriques circuleront donc comme promis sur le réseau de la STIB. Ce premier pas doit mener à la généralisation des bus verts en 2030. Le défi est important pour la STIB et notre Région", indique pour sa part le ministre de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Pascal Smet.