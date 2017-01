Pour fêter l'entrée dans l'année du coq, la deuxième édition de la parade du Nouvel an chinois se déroule samedi après-midi, de 14h00 à 18h00, à partir de la Grand-place de Bruxelles. L'événement est organisé conjointement par l'Ambassade de Chine en Belgique et la Ville. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur et l'échevine de la Culture Karine Lalieux étant présents aux côtés de l'ambassadeur de Chine Qu Xing. La parade a démarré à 14h00 sur la Grand Place de Bruxelles puis s'est dirigée vers le Manneken Pis, revêtu pour l'occasion d'un habit traditionnel chinois. La parade est passée par après par le théâtre de la Monnaie, puis longera le Boulevard Anspach, avant de descendre à la place de la Bourse où aura lieu un spectacle.

Durant le défilé, près d'une vingtaine de groupes artistiques proposent des démonstrations des arts traditionnels chinois comme les danses du dragon et du lion, des danses traditionnelles et folkloriques, wushu, qipao et musiques folkloriques, notamment. Plus de 1.000 artistes belges et chinois venus de Shanghai et de Shenzen, participent aux spectacles.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur a rappelé que la première édition de la Parade du Nouvel An chinois était le premier évènement qu'il avait autorisé en 2016 après le lock-down. "Je pense que le défilé, coloré et qui rencontre beaucoup de succès auprès du public, va devenir une tradition à Bruxelles".

"La Parade montre combien l'amitié belgo-chinoise est présente et combien le public a envie de connaître la culture des autres", a pour sa part estimé l'échevine de la Culture Karine Lalieux.