Les travaux de rénovation du tunnel Porte de Hal débuteront le 27 février prochain, premier jour des vacances de Carnaval, a fait savoir mardi le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a). Le chantier devrait être clôturé d'ici fin 2018. Les travaux s'effectueront principalement la nuit. Le tunnel restera donc ouvert pendant la majeure partie de sa rénovation. Il sera toutefois entièrement fermé pour la pose de la nouvelle étanchéité pendant 21 jours lors du début du chantier (pendant les vacances de Carnaval). Le tunnel sera aussi fermé 24h/24h pendant 28 jours entre mai et juin afin de démolir les new-jerzey, rénover la bande de circulation et poser l'étanchéité.

Les périodes de fermeture complète en journée du tunnel ont été minimalisées pour atteindre environ 50 jours, selon les bureaux d'études. Le tunnel sera fermé pendant 250 nuits de 22h00 à 6h00 du lundi au jeudi soir sur 25 mois.

Les travaux seront menés au niveau de l'infrastructure et de l'électro-mécanique. Le tunnel sera donc, excepté la structure, complètement rénové. Les quatre sorties de secours existantes seront adaptées et deux nouvelles seront également créées. Un mur central sera construit après démolition des blocs de bétons, tandis que la protection incendie sera rénovée. La chaussée sera rénovée en surface et dans le tunnel tout comme l'étanchéité entre la voirie et le tunnel métro.

En ce qui concerne l'électro-mécanique, l'éclairage sera repensé avec du LED, 22 accélérateurs d'air seront placés, tout comme un système de contrôle de l'atmosphère. Le système de commande à distance des outils électro-mécaniques sera rénové tandis que l'ensemble du tunnel sera désormais couvert par une surveillance vidéo et la diffusion de messages radiophoniques d'urgence sera possible y compris pour la FM et le DAB+.