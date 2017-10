La Région bruxelloise et la commune d'Auderghem ont confirmé la fermeture du viaduc jusqu'à jeudi matin au moins.

Le renforcement des parkings aux abords des gares wallonnes avec une fréquence de trains augmentée est la piste étudiée en priorité pour pallier la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux à Auderghem, a indiqué samedi Carlo Di Antonio, ministre wallon de la Mobilité et des Transports, qui travaille en collaboration avec les ministres bruxellois Pascal Smet et fédéral François Bellot. La seconde piste, en cours d'élaboration, est l'identification de parkings pour des départs de navettes TEC, voire privées, et de covoiturages. Le ministre wallon de la Mobilité a proposé de solliciter en soutien le SPW Mobilité (Service Public de Wallonie) sur le plan technique et pour la signalisation. Les parkings et les gares sur le trajet de la E411 sont en train d'être répertoriés.

"Lundi, le nombre de navetteurs wallons concernés sera considérable", anticipe Carlo Di Antonio. "L'accord avec François Bellot est d'utiliser les trains en priorité. Des navettes pourraient aussi rabattre vers des gares. C'est l'occasion pour nous de promouvoir la bonne habitude de prendre le train plutôt que la voiture."

Il remarque que les parkings des gares sont parfois déjà saturés. La "Park & Ride" de Louvain-la-Neuve pourrait être sollicité. Des contacts avec des acteurs privés vont être pris. Le ministre wallon va contacter Walibi dans l'après-midi, étant donné que la haute saison touristique est passée.

"Avec la grève de mardi, tout ce qu'on va mettre en place pour lundi risque d'être suspendu mardi, sauf à considérer qu'une priorité d'affectation des services soit mise en place sur ces lignes-là", remarque Carlo Di Antonio.

Vincent De Wolf demande que l'option de la suppression soit étudiée

Le MR attend une réaction rapide du gouvernement bruxellois dans le dossier de la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux. La question de la suppression du viaduc doit être étudiée dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement dans la rénovation des tunnels actuellement en cours, a affirmé samedi le chef du groupe MR au parlement bruxellois, Vincent De Wolf. Disant avoir pris acte de la fermeture du viaduc pour les raisons de vétusté avancée, M. De Wolf a souligné que le MR avait déjà soulevé en mars 2016 "l'impérieuse nécessité de réaliser un audit complet de tous les ouvrages d'art présent en Région bruxelloise".

Pour lui, le cas d'Herrmann-Debroux est l'arbre qui cache la forêt, d'autres ouvrages d'art sont dans un état de décrépitude important.

"La question de la suppression du viaduc doit être étudiée dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement en cours qui fait suite à la demande du MR. Nous attendons une réaction rapide du gouvernement à ce sujet, il en va de la sécurité des Bruxellois et de la mobilité dans et autour de Bruxelles", a insisté le chef du groupe MR.