Les "affreux blocs de béton" maintenus au rond-point Louise

Bruxelles

La réouverture du tunnel Stéphanie après des mois de travaux faisait très certainement partie des bonnes nouvelles de la rentrée. Par contre, les blocs de béton du rond-point Louise qui avaient été installés en février dernier pour fluidifier la circulation en surface font toujours partie du paysage. Ce qui n’est pas au goût du Premier échevin de la Ville de Bruxelles.

"La Bruxellisation entre dans une nouvelle phase : notre capitale est à présent victime d’une blocisation de l’espace public, avec la pose d’affreux blocs en béton dans le haut de la ville. Place Poelaert face au Cercle de Lorraine, rond-point Louise, boulevard de Waterloo et j’en passe. La Région semble préférer une barricadisation de l’environnement plutôt qu’un aménagement un tant soit peu esthétique. Une solution, j’imagine, provisoire mais qui semble être définitivement entrée dans les mœurs régionales… Qui oserait dire que ce n’est pas moche ?", s’interroge Alain Courtois (MR).

Du côté des commerçants , on estime en effet que les blocs de béton ne sont pas du plus bel effet. "Cela donne l’impression d’un chantier permanent juste à côté des enseignes de luxe. Nous pensions qu’ils allaient remettre tout en place très rapidement. On était si content que le tunnel rouvre. Si nous sommes déçus ? Pas vraiment. C’est plutôt un sentiment de lassitude qui s’installe… La gestion actuelle n’est pas à la hauteur d’une capitale. Il n’y a eu aucune communication vers les commerçants concernant l’aménagement de surface", indique le gérant d’une enseigne de luxe installée sur le boulevard de Waterloo.

Pour mémoire, les blocs de bétons ont été placés lors de la fermeture du tunnel Stéphanie afin de fluidifier la circulation en surface et améliorer la situation pour les transports en commun. Pour emprunter en voiture la Petite Ceinture en direction du Midi si l’on vient du goulet Louise ou de la Porte de Namur, il faut donc obligatoirement faire un détour par la place Poelaert. Les deux bandes de circulation sur le rond-point ont également été ramenées à une seule bande afin d’éviter l’effet entonnoir aux carrefours.

Selon le cabinet du ministre régional de la Mobilité Pascal Smet (SPA), ce dispositif a fait ses preuves. Celui-ci sera donc maintenu jusqu’à la fin de l’année afin d’évaluer les bénéfices en situation normale, soit avec le tunnel Stéphanie ouvert à la circulation. "L’aménagement en surface a fait l’objet d’une concertation entre les communes concernées, la Région et les zones de police qui ont pris la décision de le maintenir car celui-ci permet de réduire les conflits et d’augmenter la fluidité du trafic. Le maintien du dispositif sera évalué en fin d’année. Et en attendant, l’aspect esthétique de l’aménagement sera amélioré dans les semaines qui viennent. Sur la façon de l’améliorer, la question est encore en discussion car il y a des contraintes en matière de sécurité routière", explique le porte-parole du ministre Pascal Smet.





Le téléjalonnement prêt pour les fêtes ?

Il n’y a toujours pas de signalisation des parkings, avec le nombre de places disponibles, sur la Petite Ceinture, à l’exception du carrefour Arts/Loi. Le téléjalonnement sera-t-il prêt pour les fêtes de fin d’année ? Rien n’est moins sûr. L’échevine bruxelloise de la Mobilité Els Ampe (Open VLD) affirme n’avoir encore reçu aucune proposition de la Région bruxelloise en ce sens. "Or, ces routes concernent autant la Ville que la Région et une concertation est donc nécessaire", indique son cabinet. Du côté du ministre régional de la Mobilité Pascal Smet (SPA), on assure que le placement des panneaux débutera en automne et que les délais annoncés il y a six mois sont dès lors respectés. Les demandes de permis doivent encore être déposées. Même si le Pentagone sera une priorité, il n’est pas certain que l’ensemble des panneaux soient fonctionnels d’ici la fin de l’année.