Des travaux de rénovation sont en cours dans le tunnel Léopold II de 22 h à 6 h du matin depuis le 1er mai. Mais à partir du 1er juillet, d’importants embarras de circulation sont à prévoir puisque durant les deux mois de vacances, le tunnel sera fermé de jour comme de nuit. Mieux vaut donc prendre ses précautions et suivre les itinéraires alternatifs.

Pour les automobilistes

Des interventions pour fluidifier la circulation ont été réalisées. Pour entrer en ville, il est conseillé d’utiliser l’A12 pour rejoindre le nord de Bruxelles, et le boulevard Industriel à Anderlecht pour rejoindre le sud de Bruxelles. Pour sortir de la ville, il est recommandé d’utiliser les mêmes axes, ou encore la chaussée de Ninove (N8).

Des mesures d’accompagnement sont aussi mises en place en surface sur l’axe Charles Quint - Léopold II pour compenser l’impact de la fermeture du tunnel. Le profil de la voirie avenue Charles Quint, dans le sens entrée de ville, sera adapté. Une bande bus permettra aux transports publics, aux services de secours, aux taxis et motards de circuler plus facilement. Une bande de circulation reste réservée aux voitures et une piste cyclable bidirectionnelle va être créée.

Dans le sens sortie de ville, deux bandes sont maintenues pour la circulation afin d’encourager les usagers à adapter leurs habitudes et emprunter les déviations depuis le ring, et limiter l’impact sur les quartiers riverains. En outre, les feux sont adaptés sur l’avenue Charles Quint et le boulevard Léopold II, pour améliorer autant que possible les flux de circulation tout en évitant de mettre en danger les piétons qui traversent.

Un sens unique autour du parc Elisabeth

Une fois encore, un sens unique va être instauré autour du parc Elisabeth et de la basilique, pour éviter le trafic de transit dans les quartiers résidentiels et fluidifier le trafic entrant. Une bande bus dans le sens horloger et une bande pour les véhicules privés dans le sens inverse seront implantées.

Le square Sainctelette transformé en rond-point

Le square Sainctelette sera transformé en rond-point avec feux durant les deux mois d’été. En supprimant deux bandes directionnelles, cela permettra d’éviter les blocages et d’améliorer la fluidité. Par ailleurs, la circulation dans le tunnel Rogier se fera sur une bande et à partir du 27 juin à 22 h, une bande sera fermée sur l’E40 à partir de Grand Bigard.

Un parking de dissuasion de 1 000 places au Heysel

Durant deux mois, 1 000 places de parking seront réservées sur le parking C du Heysel pour proposer un parking de dissuasion gratuit aux navetteurs. Ce parking est situé à 10 minutes à pied de la station de métro Roi Baudouin et de la ligne de tram 7. Par ailleurs, entre 6 h 30 et 22 h, un service de navette gratuite est prévu entre le parking et la station de métro, via les taxis collectifs.

Pour les cyclistes

Les cyclistes vont profiter d’un axe cyclable ininterrompu sur Charles Quint - Léopold II depuis la chaussée de Ninove (N8) et la chaussée de Zellik (N9). Des feux pour cyclistes seront ajoutés aux carrefours pour sécuriser les traversées. Les latérales du boulevard Léopold II seront transformées en rues cyclables. Enfin, la Stib va augmenter la fréquence de ses véhicules.