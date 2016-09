Les Bruxellois plutôt satisfaits de la vie dans leur ville

Bruxelles

À la question de savoir s'ils étaient satisfaits de la vie dans leur ville, la plupart des habitants des 28 capitales de l'UE ont répondu par l'affirmative, indiquent les chiffres publiés mercredi par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne. Bruxelles se classe honorablement avec 87% d'habitants se disant satisfaits en 2015.

Les taux de satisfaction les plus élevés ont été relevés à Vilnius, où il a atteint 98%, suivie de près par Stockholm et Copenhague (97% chacune) ainsi que par Vienne et Luxembourg (96% chacune). Les plus faibles taux de satisfaction ont été observés à Athènes, où 71% de la population s'est dite satisfaite de la vie dans cette ville, suivie de Rome (80%), Bucarest et Paris (83% chacune).

Par rapport aux niveaux relevés en 2012, la satisfaction à l'égard de la vie en ville a augmenté dans la plupart des capitales de l'UE. Les plus fortes augmentations entre 2012 et 2015 ont été observées à Athènes (où il est passé de 56% en 2012 à 71% en 2015, soit +15 points de pourcentage), suivie de Budapest (+6 pp), Riga et Vilnius (+5 pp chacune), Bruxelles et Bratislava (+4 pp chacune). En revanche, la satisfaction à l'égard de la vie en ville a légèrement diminué à Amsterdam, Berlin et Lisbonne (-2 pp chacune) ainsi qu'à Paris et Helsinki (-1 pp chacune).