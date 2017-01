Négocié depuis plusieurs années, un nouvel arrêté royal impose à toutes les zones de secours de Belgique de passer de cinq à six hommes sur les autopompes à partir du 1er janvier 2018. Cependant, tous les pompiers ne sont pas logés à la même enseigne. A Bruxelles, ce nouvel arrêté est déjà entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit un an plus tôt que prévu.

Bien que les pompiers soient favorables à ce changement, cette mise en application hâtive pose problème, notamment en termes de sécurité. "On nous demande de mettre six hommes par autopompes alors que nous manquons de personnel. Seules deux équipes peuvent désormais partir simultanément de la caserne centrale de l’état-major, la troisième ayant été supprimée ce lundi faute d’hommes de garde. Nous voulons bien continuer à six mais alors il faut prendre d’autres mesures opérationnelles comme supprimer des véhicules ou fermer des postes de pompiers pour dispatcher les hommes dans d’autres casernes", commente Eric Labourdette, permanent syndical SLFP.

Autre élément important à souligner : 30 départs sont déjà programmés en 2017. "Et aucune recrue n’entrera en service actif en 2017. Certains rentrent à l’école du feu en septembre mais cela veut dire qu’ils ne seront opérationnels qu’en 2018. Il serait temps d’avoir une campagne de recrutement plus régulière", ajoute Eric Labourdette.

Du côté de la secrétaire d’Etat en charge de la Lutte contre l’incendie et de l’aide médicale urgente Cécile Jodogne (DéFI), on justifie cette attente par la longueur de la procédure de recrutement du Selor. "Les effectifs prévus sont suffisants, la différence par rapport à avant est que les hommes sont répartis différemment", rassure le cabinet.

Prêt à mener des actions dès ce mardi, le SLFP a finalement été convié à un comité de concertation en urgence ce jeudi à 10h. Le syndicat compte tout de même porter plainte auprès des services du contrôle du bien-être au travail.