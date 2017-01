Pulls, écharpes, pantalons, chaussures ou encore lingerie, ce samedi après-midi le Woluwe Shopping Center, le Westland et les commerçants de la rue Neuve proposaient encore de nombreuses pièces à des prix plus qu’avantageux.

Après ce dernier week-end des soldes d’hiver, l’heure est au bilan. Et malheureusement, celui-ci est encore une fois très mitigé. Selon les chiffres fournis par l’UCM, qui a réalisé un sondage auprès de commerçants indépendants bruxellois, le bilan provisoire n’est pas très réjouissant. En effet, de nombreux commerçants font état d’une diminution des ventes ou d’un statu quo, avec heureusement quelques exceptions de personnes satisfaites de leurs ventes. Du côté de Comeos, on parle d’une situation plus ou moins similaire à celle de 2015, mais donc plutôt médiocre.

Un bilan prévisible

Ces tendances confirment les prévisions faites par les commerçants avant la période de soldes. 54 % d’entre eux envisageaient des ventes dans la moyenne et 31 % s’attendaient à des ventes moins bonnes. "On n’est pas du tout dans nos chiffres de l’année dernière, on tourne autour d’une baisse de 20 %", déplore la gérante d’une grande enseigne de textile du shopping de Woluwe. Un peu plus loin, le constat est le même. "A cette période-ci l’année dernière, tout était parti alors que là il nous reste encore pas mal de marchandises. Les gens attendent la fin des soldes pour avoir la plus grande réduction possible", explique Ikram, la gérante de la maroquinerie Transit.

Un phénomène qui semble s’être généralisé ces dernières années. "On remarque que de plus en plus d’achats se font à la fin des soldes car les commerces proposent de plus grandes ristournes. Cette année par contre, les commerçants ont vendu plus de choses typiquement d’hiver à cause de la vague de froid", analyse Hans Cardyn, chef de la communication chez Comeos.

Moins de marchandises commandées

A l’autre bout de la ville, au Westland à Anderlecht, les stocks ont également du mal à se vider. "On a beaucoup plus de marchandises que l’année passée, il nous reste au moins 1/3 de notre stock. La tendance est à la baisse, d’environ 20 %", regrette Viviane, qui gère le magasin de prêt-à-porter L&L. Même si d’autres échos positifs se font entendre de la part des commerçants, le constat dressé par l’UCM est sans appel : 43 % des commerçants bruxellois disposent d’un stock plus important par rapport aux années précédentes. Et ce, malgré le fait que nombre d’entre eux ont diminué leurs commandes.

Ce bilan contrasté s’explique par différents facteurs comme la météo, qui a paralysé la circulation le premier week-end, et la période de présoldes qui se généralise. Près de deux tiers des commerçants désirent d’ailleurs limiter les réductions aux périodes de soldes.

Retarder les soldes d’un mois

Selon l’UCM, 62 % des commerçants actifs dans le secteur du textile désirent reporter la période des soldes d’un mois afin que celle-ci débute en février. L’objectif de ce changement est de coller davantage à la météo et donc aux besoins des consommateurs. Le report des soldes pourrait aussi avoir un impact sur le portefeuille des consommateurs. "Les soldes devraient reculer d’un mois. Les gens font généralement déjà beaucoup de dépenses pendant les fêtes en décembre et donc le mois de janvier est plus difficile", explique Ikram, gérante d’une maroquinerie au Woluwe Shopping Center. Le SNI, syndicat neutre des indépendants, avait déjà plaidé pour ce changement. Du côté de l’UCM, on demande que le gouvernement fédéral évalue sérieusement cette possibilité.

Si vous souhaitez encore faire de bonnes affaires dans la capitale, un seul conseil : dépêchez-vous car les soldes se terminent officiellement ce mardi.