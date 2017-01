Dans les rangs d’Ecolo depuis dix ans, Michael François a annoncé mercredi qu’il quittait le parti en raison de divergences d’opinion. "C’est une réflexion qui est en gestation depuis plusieurs mois" , a expliqué le conseiller communal bruxellois.

Au fil de cette dernière décennie passée au sein des verts, celui qui est porte-parole d’Unia (l’ex-Centre interfédéral pour l’égalité des chances) a été déçu de certaines décisions prises par son parti. "Tout d’abord, il y a un problème de communication. Nos propositions restent inaudibles pour certains. Pourtant, je reste convaincu qu’Ecolo a une vraie vision par rapport aux défis socio-économiques, environnementaux et de bonne gouvernance, et qu’un travail parlementaire de qualité est réalisé, avec des idées innovantes. Mais je me demande comment cela se fait-il qu’on ne sache pas parler aux citoyens ?", souligne le conseiller communal.

Certains sujets portant sur le vivre-ensemble, la diversité ou encore l’intégration semblent rester tabous au sein du parti. "C’est un parti où l’angélisme prend parfois le dessus. Le plus bel exemple est le discours de Sarah Turine après les attentats du 22 mars. Quand elle a été faire le tour des plateaux des télévisions françaises pour dire que Molenbeek, ce n’était pas que cela. Certes, c’est vrai, mais cela nie aussi certaines réalités, déplore Michaël François. Il faut se taire. Et moi je ne suis pas d’accord de laisser ces thématiques aux partis de droite ou aux populistes de tous bords. Nous avons des choses à dire !"

Un PTB adulé

Evoquant le positionnement d’Ecolo sur l’échiquier politique, l’élu regrette que certains membres et mandataires à Bruxelles veulent ancrer le parti le plus à gauche possible : "Certains mandataires locaux voient le PTB comme la 7e merveille du monde. A l’évidence, certains se sont trompés de parti et ce n’est pas ma vision des choses. Je fais de l’écologie politique, je ne suis ni de droite, ni de gauche", dénonce Michaël François, qui souligne la divergence de vision politique entre les verts francophones et néerlandophones.

Récemment encore, une polémique avait éclaté suite à la sortie du livre "Entretien à Molenbeek" de l’échevine molenbeekoise Groen Annalisa Gadaleta. Ce livre, qui visait à briser certains tabous de la gauche, avait été fort critiqué par Ecolo, beaucoup moins par leurs homologues néerlandophones. "Elle a été vilipendée comme une malpropre juste pour avoir osé dire certaines choses sur sa commune", déplore le conseiller communal.

Conseiller indépendant

Malgré les protestations de son parti, Michael François a d’ores et déjà confirmé garder son mandat de conseiller communal jusqu’en 2018, lequel sera exercé en tant qu’indépendant.