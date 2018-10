Ecolo décide de ne pas entrer en négociation à Molenbeek-Saint-Jean, laissant le PS et le PTB poursuivre le travail.

Ainsi en a décidé mardi soir une assemblée générale. Les Verts avaient répondu positivement aux invitations de la tête de liste socialiste Catherine Moureaux à participer à des discussions avec le PS et le PTB, vainqueurs du scrutin dans la commune. "A l'issue de ces discussions et après avoir tenté d'obtenir des garanties fortes et engageantes sur des enjeux de gouvernance notamment (préalable à toute entrée en négociation), il se confirme que notre poids électoral ne nous permet pas de peser significativement face aux deux gagnants du scrutin", ont-ils jugé, laissant le PS et le PTB, "forts d'une majorité numérique, poursuivre leur travail".

Choisissant l'opposition, EcoloSamen fera preuve d'une "attitude constructive" au conseil communal, continuera à être assidûment présent et à assurer le quorum lorsque nécessaire. "De la même manière, soucieux du meilleur pour les Molenbeekois(es), nous n'hésiterons pas à soutenir depuis l'opposition les projets qui permettront d'améliorer leur bien-être".