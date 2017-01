A la suite du mouvement de panique vendredi en fin de journée rue Neuve à Bruxelles, un jeune de 17 ans a été déféré devant le juge de la jeunesse pour vol avec circonstances aggravantes et incitation à l'émeute, a indiqué samedi peu après 19h00 le parquet de Bruxelles.

Il fait l'objet d'une mesure de placement en centre fermé. Deux jeunes sont entrés vendredi après-midi dans un magasin de vêtements de le rue Neuve. L'un d'eux a pris un t-shirt et s'est rendu dans la cabine d'essayage. Il en est ensuite sorti et a tenté de voler le t-shirt, dont il avait arraché l'anti-vol. Lorsqu'il a été interpellé par une vendeuse, il s'est enfui en courant. Il a été arrêté par un agent de sécurité à la sortie du magasin. Durant l'attente de l'arrivée des services de police, le suspect a commencé à crier et à inciter à l'émeute. Il s'est libéré en portant des coups à l'agent de sécurité et s'est enfui dans la station de métro City 2, où il a finalement pu être maîtrisé par les services de police et des agents de sécurité.

L'appel à l'émeute a engendré un vaste mouvement de panique. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital. Elles ont pu rentrer chez elles dans la soirée.

Plusieurs auditions ont été menées, précise le parquet. Les images des caméras de surveillance ont été analysées et une perquisition a été effectuée. Cette enquête a révélé que le suspect a bel et bien incité à l'émeute et a porté des coups à l'agent de sécurité. Cependant, elle n'a pas pu démontrer qu'il aurait proféré des menaces terroristes. Le jeune homme était bien connu des services de police.

Une tentative de vol de t-shirts en solde à la base !

Alors que le jeune voleur incitait à l’émeute, un mauvais plaisantin aurait crié qu’il était porteur d’une bombe...

On en sait un peu plus sur ce qu’il s’est réellement passé au City 2 pour qu’on en arrive au mouvement de panique qu’on a connu hier après-midi rue Neuve, l’une des plus grandes artères commerçantes de Bruxelles.

A la base, c’est d’une tentative de vol de vêtements – en solde – dans un magasin du centre commercial que tout est parti ! Agé de 17 ans, le jeune L. a tenté de dérober des t-shirts dont les antivols avaient été arrachés. Il était en compagnie d’un copain et s’est fait repérer par le personnel du magasin.

Il lui a été demandé de solder sur le champ les articles avec lesquels il s’apprêtait selon toute vraisemblance à repartir, mais le jeune L. a refusé de s’exécuter. Il a au contraire décidé de se faire la malle. Les vigiles du magasin ont bien essayé de le retenir, le temps que la police intervienne, mais ils n’y sont pas parvenus.

Apparemment déjà bien connu de la Justice pour des vols avec violence qui lui ont d’ailleurs valu des séjours en IPPJ, le jeune L. a tout de même dû y laisser son propre t-shirt sur place pour ce faire ! C’est ainsi qu'il a couru – torse nu – jusque dans la station de métro Rogier où, probablement à bout de souffle, il s’est fait rattraper par lesdits vigiles.

La police est alors intervenue à ce moment-là pour l'arrêter. Mais tandis que le jeune L. appelait à l’émeute pour contrecarrer son interpellation, un mauvais plaisantin / spectateur aurait crié dans la foule qu’il était porteur d’une bombe, déclenchant ainsi le mouvement de panique.

Le jeune L. a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Amoché lors de son interpellation, il aurait annoncé – selon nos infos – qu'il avait l'intention de déposer plainte contre les vigiles du magasin et l’un ou l’autre policier(s). Il nie également avoir incité à l’émeute.

On ignore à l’heure d’écrire ces lignes ce qu’il est advenu de son cas suite à cette nouvelle affaire, son avocate n'ayant pas souhaité faire le moindre commentaire mais le parquet de Bruxelles devrait communiquer en la matière dans le courant de la journée.