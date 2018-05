Ce 28 mai, le tunnel Reyers E40 vers Meiser rouvrira à la circulation.

Depuis ce 9 mai, les deux bandes de circulation ont été rétablies dans les tunnels Belliard et Reyers-Centre. Les travaux dans le tunnel Reyers E40 en direction Meiser se terminent également et ce tunnel sera rouvert le 28 mai.

Maintenant que ces travaux sont terminés, une nouvelle phase commence : à partir du 28 mai le chantier démarre donc pour les 2 tunnels Reyers E40 - Montgomery (dans les deux sens) et dans le tunnel Reyers Meiser vers E40. Ces trois tunnels seront donc fermés simultanément, annonce Bruxelles Mobilité.

La fermeture des 3 tunnels va provoquer une congestion importante au niveau du complexe Reyers. Bruxelles Mobilité conseille aux automobilistes de suivre les itinéraires alternatifs depuis le Ring (R0). Ceux-ci passent via l’A12, le boulevard Léopold III et l’E411. Les déviations sont renseignées par des panneaux d’information dynamiques qui indiqueront toujours en temps réel le trajet le plus rapide.

© Bruxelles Mobilité



Il n’est toujours pas possible d’accéder à l’E40 depuis l’avenue de Roodebeek. Une déviation est prévue via l’avenue des Cerisiers. Pour rejoindre la place Meiser depuis l’avenue de Roodebeek, il est conseillé d’emprunter l’avenue Plasky.

"Pour la circulation locale, nous proposons aux usagers d’emprunter la chaussée de Louvain ou le boulevard Léopold III (depuis Meiser) ou l’avenue de Tervuren (depuis/vers Montgomery). Rappelons que le quartier est bien desservi pars les transports publics (lignes de tram, lignes de bus STIB et De Lijn, gares de trains facilement accessibles…). Pour les usagers doux, la passerelle temporaire reste sur place et un vélo partagé est facilement disponible dans plusieurs stations Villo! du quartier", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.