"Waar is da feestje ? Hier is da feestje !", ou encore : "Tous ensemble, tous ensemble !", etc.

Autant de chants qui seront scandés à tue-tête par les supporters belges lors de la Coupe du Monde en Russie qui démarre le 14 juin. Une compétition qui commencera le 18 juin pour nos Diables Rouges, et à cette occasion, les supporters pourront suivre les rencontres sur au moins six écrans géants.

Watermael-Boitsfort

Une fois encore, la place Payfa-Fosseprez sera accessible aux supporters une heure avant le coup d’envoi. "Nous prévoyons le même dispositif que lors de l’ Euro 2016 avec une fouille systématique des sacs à l’entrée", explique le bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo). "Des agents en civil seront présents sur le site, et les sacs à dos sont interdits, tout comme les objets en métal, les grands parapluies, les canettes et les vuvuzelas."

Auderghem

La retransmission des écrans géants représente un fameux défi pour les policiers de la zone Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem), qui devront encadrer deux événements simultanément. Un dispositif temporaire de caméras de surveillance sera installé sur les deux sites. Sur la place Pinoy, seuls les petits sacs seront tolérés et une présence policière sera assurée avec des possibilités de fouille. "Des équipes de bénévoles et de gardiens de la paix seront présentes pour détecter tout comportement suspect", explique le bourgmestre Christophe Magdalijns (Défi).

Molenbeek-Saint-Jean

Une réunion s’est déroulée vendredi 18 mai entre la police locale, le RWDM et la commune afin de déterminer les mesures qui seront prises lors des retransmissions au stade Edmond Machtens. Une quinzaine de stewards seront présents dans l’enceinte, et un village avec food trucks sera présent pour les gourmands. Les mesures de sécurité et l’agencement de l’écran (sur la pelouse ou devant les tribunes) doivent encore être déterminés.

Jette

Les matches seront retransmis sur la place du Miroir, fraîchement rénovée. La place sera sécurisée par la zone de police locale et les services communaux de prévention, et accessible au public une heure avant le coup d’envoi. "Pompiers et Croix-Rouge seront sur place. Des fouilles seront organisées et je vais prendre un arrêté interdisant verres, chaises, tables, etc. sur la place. Une zone réservée aux enfants et aux personnes à mobilité réduite est prévue", explique Hervé Doyen (CDH), bourgmestre de Jette. Les personnes qui disposent d’affaires personnelles seront invitées à les confier à l’entrée, via un système de tickets, et les récupéreront à l’issue de la retransmission.

Woluwe-Saint-Pierre

À l’instar de l’Euro 2016, les sacs seront interdits sur la place Dumon à Stockel et diverses animations seront prévues. L’écran sera accessible aux supporters une heure avant le coup d’envoi.

Evere

Un seul match sera retransmis dans la commune d’Evere : Belgique - Tunisie le 23 juin, autour de la maison communale. Une date qui coïncide avec l’événement Evere en fête. Un événement au cours duquel se dérouleront une brocante, des animations, une démonstration de la brigade canine et du street hockey. La journée se terminera avec le concert d’Akro, un grand feu d’artifice et un DJ set de Daddy K.

Pas d’écran place Saint-Job, ni à Rogier

Contrairement à l’ Euro 2016, aucun écran géant ne sera installé à Uccle ni à Saint-Josse

Contrairement à l’Euro 2016, aucun match ne sera retransmis sur la place Saint-Job, dans la commune d’Uccle, cette année. "À ce stade, nous n’avons toujours rien prévu. Nous préférons concentrer les forces de police auprès des commerces et écoles plutôt que pour cet événement qui nécessite une importante présence policière. La sécurité doit primer l’aspect festif, d’autant que nous avons déjà de nombreux événements à encadrer dans la commune tout au long de l’année", explique Boris Dilliès (MR), bourgmestre d’Uccle. "Nous n’excluons pas d’organiser la retransmission d’un seul match si jamais on en a la possibilité, mais on ne refera pas un mois de retransmissions comme ce fut le cas en 2016. Il faut également penser à la quiétude des riverains."

Il sera toutefois possible d’assister aux matches des Diables Rouges du côté de la Terrasse du Drohme Melting Park.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui a été annoncé par différents médias, aucun écran géant ne sera installé sur la place Rogier, à Saint-Josse. "À ce stade, il n’y a pas d’écran géant de prévu", s’est contenté de commenter le bourgmestre Emir Kir (PS).

Du côté de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles), les communes ne sont tout simplement pas autorisées à installer d’écran géant sur les places publiques. Pas d’écran géant, non plus, à Bruxelles-Ville, ni à Ixelles.