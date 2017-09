En raison d'un accident impliquant un poids-lourd et trois voitures au niveau de Woluwe Saint-Etienne, on compte un retard de deux heures sur le tronçon intérieur entre Grand-Bigard et Zaventem.





La circulation s'est fait au pas sur une seule bande durant une bonne partie de l'après-midi, et des bouchons s'étaient formés sur 17 kilomètres. Des équipes de nettoyage avaient pris la direction du lieu de l'accident pour nettoyer le mazout perdu par le camion, et la RTBF a annoncé vers 15h20 que la chaussée avait été rouverte à la circulation.





Le service public ajoute néanmoins qu'une bande de circulation est toujours neutralisée dans l'échangeur en direction de Liège.