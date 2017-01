Si vous habitez la commune de Woluwe-Saint-Lambert ou que vous êtes un adepte de courses express à Tomberg, vous êtes peut-être déjà tombé sur cet appareil un peu spécial: une borne intelligente de stationnement qui permet de se garer gratuitement durant 15 minutes. Il en existe depuis déjà plusieurs années en France notamment et c’est la commune de Woluwe-Saint-Lambert qui a fait le premier pas en Région bruxelloise en installant sa première borne l’année dernière.

Le fonctionnement est plutôt simple. Lorsque les voitures se garent, un feu vert s’allume sur la borne et un compte à rebours s’enclenche. Au bout de quinze minutes, le feu passe au rouge pour indiquer que le temps est dépassé. Le véhicule est alors susceptible d’être verbalisé. "Il y a une bande magnétique au sol qui détecte le passage du véhicule. Lorsque le signal passe au rouge, les agents en charge du contrôle du stationnement sont avertis via leur GSM et s’ils se trouvent à proximité, ils sont susceptibles de donner une amende" , détaille le bourgmestre Olivier Maingain (Défi).

Ce système a été mis en place à la demande des commerçants. "Cela concerne uniquement les zones bleues et a pour but de faciliter l’accès aux commerces de proximité en réduisant le temps de stationnement. Une pharmacie et une agence bancaire se plaignaient de ne pas avoir assez de rotations au niveau du parking. Le bilan de ce projet pilote est plutôt positif. Les retours des commerçants indiquent que la limite de temps est généralement respectée" , indique le bourgmestre.

À l’avenir , cinq nouvelles bornes seront installées dans différents quartiers de la commune. "Elles devraient être placées dans le courant du mois de février prochain, voire en mars. D’un côté, sur la place Verheylewegen au niveau des commerces de détail et de l’autre sur la place J.B Degroof, au croisement avec l’avenue Georges Henri car certains commerces comme le Deli Traiteur souhaitent avoir plus de rotation" , précise Olivier Maingain.

Ces nouvelles machines seront plus performantes et afficheront un décompte visuel des minutes restantes afin de permettre aux automobilistes de mieux gérer leurs achats. Le temps maximum autorisé devrait également passer de 15 à 20 minutes.