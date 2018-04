Les Verts demandent à la bourgmestre Dominique Dufourny (MR) de revoir sa copie en vue de la Coupe du monde.

La semaine dernière, nous apprenions qu'aucune retransmission de matchs de la Coupe du monde sur écran géant ne sera organisée dans la zone Bruxelles Capitale Ixelles cet été. Une décision décriée par le groupe Ecolo, qui demande à la bourgmestre Dominique Dufourny (MR) de revoir sa copie.

Pour Audrey Lhoest, conseillère de police et cheffe de groupe Ecolo à Ixelles "si la sécurité et la quiétude des Ixellois doivent rester la priorité, la commune d'Ixelles doit aussi comprendre que la Coupe du monde est un moment fédérateur, de joie et de partage, surtout avec le nombre de nationalités que compte Ixelles".

C'est la raison pour laquelle Christos Doulkeridis - tête de liste Ecolo aux prochaines élections - et Audrey Lhoest demandent à ce que la bourgmestre revoie sa copie et envisage un lieu adapté et sécurisé pour accueillir les Ixellois qui souhaiteraient partager ensemble ce moment festif et ludique.

Audrey Lhoest interpellera la bourgmestre d'Ixelles lors du prochain conseil communal du jeudi 26 avril 2018.