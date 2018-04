La semaine dernière, la banque KBC de la rue du Midi a déménagé, entraînant la fermeture des quatre guichets ainsi que des deux distributeurs situés sur la Grand-Place.

"Avec ce déménagement, il ne nous reste plus que cinq distributeurs dans le centre, déplore Jean, un riverain. En une semaine on est passé de onze appareils à cinq… Dont seulement un accessible 24 h sur 24." Jean fait partie de ces riverains qui, en plus des travaux du piétonnier, subissent les conséquences qui vont avec : banques qui déménagent, magasins qui ferment, etc.

Des files kilométriques devant les distributeurs

Un ATM Beobank dans la station Bourse, un distributeur Belfius sur le boulevard Anspach à hauteur de l’Ancienne Belgique, et trois appareils dans la banque ING à côté des galeries de Saint-Hubert… Ce sont les cinq automates qui demeurent dans le très touristique hypercentre de la capitale aujourd’hui. Ce phénomène accompagné de commerces qui grouillent et de touristes assoiffés d’Atomium miniatures, et de casquettes ornées du Manneken Pis, et on se retrouve avec des files kilométriques devant chaque distributeur.

"Depuis la semaine passée, je ne sais pas trop où envoyer ma clientèle quand elle n’a pas de sous, explique Louise, vendeuse dans un petit magasin de bijoux. C’est un problème dans le centre, l’offre de distributeurs ne répond absolument pas à la demande."

A tel point que les supermarchés du coin deviennent les nouvelles banques. "Nos clients nous demandent de plus en plus de retirer de l’argent en plus de leurs achats", témoigne une caissière du Delhaize.

Si ce phénomène impacte fortement les riverains, il en va aussi de la santé touristique de Bruxelles, dont le centre est le point d’ancrage. "On a de plus en plus de touristes qui rentrent complètement perdus dans le bar pour nous demander où trouver des automates, explique Jan, gérant du bar l’Archipel. Peut-être que la situation évolue avec les mentalités… C’est vrai que les gens payent de plus en plus par carte, mais pour les touristes par exemple ce n’est pas très pratique de ne pas avoir d’argent sur eux. Et clairement il n’y a pas assez d’ATM dans le centre de Bruxelles, ça devrait être comme dans d’autres villes européennes, où il y a un distributeur à chaque coin de rue."

Nous avons contacté Marion Lemesre (MR), échevine en charge des Affaires économiques, pour recueillir une réaction, en vain.