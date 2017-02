Le chantier de rénovation du tunnel Porte de Hal débutera lundi prochain, le 27 février. Les travaux commenceront par une période de fermeture totale du tunnel durant trois semaines. Cette fermeture aura donc un impact important sur la circulation et les perturbations devraient se faire sentir jusqu'au mois de mars l'année prochaine, a averti mardi le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a). Le chantier est découpé en six phases. Le tunnel sera d'abord entièrement fermé durant trois semaines, de jour comme de nuit. Cette période sera mise à profit notamment pour désamianter l'ouvrage d'art construit au début des années 80.

Bruxelles Mobilité recommande aux automobilistes de modifier leur trajet en amont du tunnel, de sorte que le nombre de véhicules en circulation entre la place Bara et la porte de Hal soit réduit.

"Mais aussi en utilisant les alternatives disponibles. Ainsi pour rappel, les parkings Stalle et Ceria disposent de places de parking reliées à des transports en commun efficaces (Ligne 4 et métro 5) tandis que le covoiturage doit permettre de réduire le nombre de voiture entrant dans Bruxelles", est-il précisé dans le communiqué du ministre bruxellois.

Les autorités ont également mis en place une déviation en surface afin d'éviter un report trop important dans les quartiers saint-gillois avoisinant. Un itinéraire spécifique pour les cyclistes a été conçu hors voirie afin de renforcer l'attractivité des déplacement en deux roues.

En outre, plus de 40 panneaux à message variables ont été installés depuis le Ring et aux abords de la Petite ceinture pour informer les Bruxellois et les navetteurs. Des flyers vont être distribués à cinq carrefours de la capitale et un toute boîte a été distribué aux riverains.

Le tunnel sera complètement rénové, excepté sa structure. Il s'agira notamment de construire un mur central, d'adapter les quatre sorties de secours existantes et d'en ajouter deux ou encore d'installer un système de contrôle de l'atmosphère et de renouveler l'éclairage. Les travaux dureront jusqu'en mars 2018.