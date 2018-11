Ce jeudi matin le sapin de 22 mètres de haut s'est fait attendre.





Alors que l'organisation des Plaisirs d'hiver prévoyait son arrivée sur la Grand-place vers 6h du matin, il est finalement arrivé deux heures plus tard, et non sans embûches. Venus depuis le plateau du Heysel où il a passé la nuit, le sapin de Noël et son convoi ont traversé quatre épreuves durant leur trajet : le chantier de la place de Brouckère, le rétrécissement de la rue de l'évêque à la rue de l'Ecuyer, l'entrée dans la rue des Fripiers et, enfin, l'entrée compliquée sur la Grand-Place.





Et d'après l'équipe des Plaisirs d'hiver, c'est l'âge du sapin (62 ans) qui a aussi posé problème. "Ses branches ne se plient pas correctement, donc on a du mal à le faire passer", conclut Geoffroy Campé, membre de l'organisation.





