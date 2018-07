Bruxelles Vendredi soir, la Belgique affrontera le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde. En parallèle, un évènement folklorique de taille aura lieu à Bruxelles: l'Ommegang 2018.

Le spectacle se tiendra dès 20h45 avec un défilé de 1.400 figurants composé de groupes folkloriques, de chevaux, de géants, de drapeaux... Ce défilé commémore la venue de Charles Quint à Bruxelles en 1549 pour y présenter son fils, le futur Philippe II.

Impossible donc pour les supporters belges de se rendre sur la grand place au moment du match, qui débutera à 20h.

La ville de Bruxelles se réjouit de la tenue des deux évènements "puisqu'il il y en a pour tous les goûts". "De plus les supporters belges se rendent plus souvent à la Bourse qu'à la Grand-Place pour ce genre d'événement sportif" ajoute Karine Lalieux, échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands événements et de la Propreté publique.