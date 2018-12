Plus d'une cinquantaine de gilets jaunes ont commencé à se rassembler place Meiser à Schaerbeek samedi en fin de matinée, vers 11h30, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.

Il n'y a pas eu d'incident signalé pour le moment. La porte-parole de la police remarque que les manifestants ne bloquent pas la circulation pour le moment et qu'en conséquence le rassemblement est toléré.

Dans les rangs des participants à l'action, les chiffres gonflent à une centaine de personnes vers 12h15. Ils ont expliqué qu'il ne s'agissait que d'un premier lieu de rendez-vous, le groupant vise à se rapprocher du centre de la ville.

Les gilets jaunes revendiquent entre autres une indexation des salaires et une lutte effective contre la fraude fiscale pour réduire l'écart qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Ils exigent aussi une démocratie plus participative. "On veut changer la société", explique une participante. "On nous prend pour des moutons depuis trop longtemps et on veut changer ça. On défend nos droits. On veut pouvoir donner notre avis sur certaines choses".