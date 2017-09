"A hauteur des n° 197 à 209 (de la chaussée de Louvain à Bruxelles), le remblayage jusqu'à 1,20 m sous le niveau de la voirie est terminé", annonce dimanche après-midi Vivaqua. Selon la société bruxelloise de production et de distribution d'eau, tous les habitants évacués jeudi devraient avoir réintégré leur domicile et disposer d'eau potable lundi soir. "La stabilité des n° 203 à 209 ayant été confirmée par les experts, Vivaqua rétablit, à l'aide de tuyaux souples, l'alimentation en eau pour les habitants qui pourront rentrer chez eux ce dimanche soir. Des rampes permettant l'accès aux bâtiments seront placées avant leur retour", précisé la société. Ensuite, "pour lundi midi, l'objectif de Vivaqua est de rétablir l'alimentation en eau des n° 197, 199 et 201 dont la stabilité doit encore être confirmée." Ces derniers riverains devraient pouvoir réintégrer leur domicile lundi soir.

Jeudi, 237 personnes avaient dû quitter leur habitation en raison de l'écroulement de la chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode dû à une fuite dans une conduite d'eau. L'eau avait emprunté un ancien égout pour aboutir sur une voie ferrée en contrebas, avec pour conséquence la fermeture du tronçon ferroviaire entre la gare de Bruxelles-Nord et celle de Bruxelles-Schuman jusqu'au 18 septembre.