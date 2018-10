Dans la commune de Saint-Gilles, proche du coeur de la capitale, la Liste du Bourgmestre Charles Picqué et celle d'Ecolo-Groen ont décidé formellement de s'allier pour "former une large majorité progressiste au conseil communal".

Les deux groupes politiques constitueront une majorité de 28 sièges sur 35 au conseil communal. "Ils s'engageront au cours des prochaines semaines dans la concrétisation d'un accord de majorité" , ont fait valoir vendredi les deux listes dans une communication publique via l'agence Belga. A l'issue du scrutin de dimanche dernier, les deux listes ont procédé à des réunions préliminaires pour examiner si des convergences étaient envisageables en vue de la constitution d'une majorité.

"Les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois se sont prononcés pour une majorité progressiste en faisant de la Liste du Bourgmestre et d'Ecolo-Groen les deux premières formations politiques de la commune. Avec 28 sièges sur 35, nos deux groupes formeront ainsi une large majorité au conseil communal. Notre nouvelle majorité consolidera les politiques progressistes qui ont montré leur efficacité ces dernières années, tout en impulsant de nouveaux projets sociaux, environnementaux, de qualité de vie, citoyens et de vivre ensemble en faveur de Saint-Gilles et de tous ses habitants", ont précisé les deux listes en début de soirée, vendredi.