A l'issue de la concertation syndicale organisée lundi au commissariat central de Molenbeek-St-Jean dans la foulée de la réunion extraordinaire du collège de police, il a été annoncé que les discussions sur les propositions pour alléger la charge de travail des policiers du service d'intervention de la zone Bruxelles-Ouest doivent être prolongées, a indiqué le porte-parole de la zone Johan Berckmans.

Un groupe technique se réunira encore en soirée. Un nouveau collège de police extraordinaire sera tenu mardi à 10h30. Il sera suivi d'une concertation avec les syndicats à 12h00. "La concertation est positive, mais le Collège a besoin d'un peu plus de temps pour faire certains calculs, évaluer des demandes de subsides...", commente Johan Berckmans.

Pour apaiser le mécontentement des agents du service d'intervention qui se sont faits porter malade jeudi soir et vendredi de la semaine passée, il a été proposé d'augmenter le cadre du service d'intervention via un recrutement externe et un appel aux candidats en interne. Une meilleure répartition du travail parmi les services opérationnels a également été soulevée.

Le déficit de personnel de la zone de l'ordre de 20% est fortement supporté par le service d'intervention, qui gère les services de base à la population. Le plan canal prévoit 50 policiers depuis février dernier, mais seuls 34 sont déjà entrés en service. La zone de Bruxelles-Ouest a par ailleurs le budget le plus bas de la Région bruxelloise.