Après de gros soucis notamment, sur Etterbeek, c'est désormais à Schaerbeek, Evere et Saint-Josse que l'électricité s'était fait attendre.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à Bruxelles, Sibelga, a commencé peu après minuit à réalimenter en électricité les communes plongées dans l'obscurité depuis 22h40. "Tout est rentré dans l'ordre" vers 02h00, a indiqué Philippe Massart, le porte-parole de Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution de gaz et électricité à Bruxelles. Le porte-parole avait précisé auparavant que "Sibelga n'a aucune responsabilité dans la situation survenue à partir de 22h40". "Sur 48 postes", points d'injection par où l'électricité transportée par le gestionnaire Elia arrive pour être distribuée dans la région capitale, "nous en avons perdu 5, affectant environ 10% du territoire bruxellois", a détaillé M. Massart.

Un premier poste a pu être alimenté par Elia rapidement, les quatre autres peu après minuit. C'est à partir de ce moment que Sibelga a pu reconstruire son réseau et réalimenter en électricité les communes affectées. Quartier par quartier, les communes de Schaerbeek, Saint-Josse, Evere, et dans une moindre mesure Bruxelles-Ville et Woluwe-Saint-Lambert, ont a nouveau bénéficié du courant.

"Vers une heure, le dernier poste à Evere a été rétabli, donc du côté d'Elia, tout est en ordre", a indiqué Kathleen Iwens, la porte-parole d'Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique.

L'entreprise a signalé que la panne de courant à Bruxelles était exclusivement une erreur technique sur un poste haute tension et a souligné que l'incident n'était pas lié à une attaque terroriste. Le gestionnaire entend enquêter sur "les causes techniques précises" pour éviter toute répétition de cette panne de grande ampleur, et "s'excuse pour les inconvénients causés".

Plus tôt dans la journée, c'était à Etterbeek que le courant avait soudainement disparu, plongeant ses résidents dans la pénombre durant plusieurs heures. Un couac résolu dans la soirée par Sibelga.

Sur Twitter, bon nombre de Schaerbeekois ont partagé leur désarroi.