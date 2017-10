Le projet de stade national sera concrétisé, et plus que vraisemblablement sur le parking C, le seul terrain que Bruxelles est en mesure de mettre à disposition, mais le degré de certitude est plus élevé pour le moyen terme que pour l'Euro 2020, a affirmé mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, en marge des "Brussels Days" à Berlin.

Le promoteur immobilier Ghelamco a introduit une nouvelle demande de permis mixte urbanisme et environnement. Selon une procédure récemment adoptée par la Région flamande, celle-ci sera soumise au gouvernement régional.

La demande a été jugée recevable et complète il y a quelques jours. Toutefois, le compte à rebours est enclenché d'ici à la fin du mois de novembre, délai dans lequel l'UEFA veut absolument y voir plus clair sur les chances de pouvoir construire la nouvelle enceinte dans les temps pour l'Euro 2020 de football, dont quelques matches sont prévus dans la capitale de l'Europe, co-candidate avec plusieurs autres villes européennes.

A défaut, l'UEFA se tournera vers d'autres candidats que la Belgique pour organiser ces matches.

Pour Rudi Vervoort (PS), interrogé mardi par quelques journalistes, "les pouvoirs publics sont en situation de spectateurs car ce sont les intérêts privés qui orientent le projet. Mais si cela rate, on dira que c'est la faute des pouvoirs publics", a-t-il dit.

M. Vervoort faisait allusion à la lutte acharnée que se livrent les promoteurs immobiliers du projet (ndlr: le consortium Ghelamco/BAM) et ceux qui défendent le projet de centre commercial Uplace ainsi que le projet de nouveau stade pour le FC Bruges. Selon lui ce jeu échappe aux pouvoirs publics belges, notamment communautaires, par leur propre manque de volonté d'investir le moindre euro dans un stade national qui aurait pourtant dû les mobiliser.

"Donc rien n'est fait, mais je pense qu'à moyen le stade se fera", a-t-il conclu.