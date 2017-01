Dans une longue interview accordée à la Dernière Heure, Brieuc de Meeûs dévoile une nouvelle mesure, la carte Mobib rechargeable à domicile !

Baptisé Go Easy, ce nouveau système permettra aux usagers de la Stib de recharger leurs titres de transport et abonnements depuis leur ordinateur, à l’aide d’un simple lecteur de carte d’identité. "C’est formidable ! On introduit sa carte Mobib pour mettre un certain nombre de voyages dessus et c’est rechargé immédiatement. On pourra aussi vérifier le nombre de voyages restants. Votre ordinateur devient une sorte d’automate de vente GO", se réjouit Brieuc de Meeûs qui estime qu’il s’agit d’un système assez révolutionnaire en Belgique. Mais ce dernier songe déjà aux évolutions futures. "Je pense que la prochaine étape consistera à recharger sa carte Mobib avec son smartphone. Une simple manipulation avec une application mobile suffira."

En termes de services offerts aux usagers, le boss de la Stib rappelle également que l’installation du wi-fi gratuit dans les 69 stations de métro sera bouclée dans le courant de l’année 2017.