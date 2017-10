La participante qui a remporté la victoire chez les femmes ce dimanche au Brussels Marathon a reçu un chèque trois fois inférieur à celui du vainqueur chez les hommes.



La tenue du Brussels Marathon ce dimanche est à l'origine d'une polémique en raison des prix décernés à ses vainqueurs. La différence du montant perçu par le vainqueur chez les hommes et la gagnante du côté femme a surpris la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'Égalité des Chances.



"Christelle Lemaire doit se contenter d'un chèque au montant plus de trois fois inférieur à celui du vainqueur chez les hommes Stephen Kiplagat. Elle a pourtant couru la même distance. Néanmoins, elle doit se contenter de 300 euros alors que son alter ego masculin a pu repartir chez lui avec 1000 euros", s'émeut Bianca Debaets (CD&V) qui souligne que ce genre de différences n'est pas propre à la course à pied.

Bianca Debaets avait annoncé dimanche vouloir engager un dialogue avec les organisateurs du Brussels Marathon afin que cette différence puisse être gommée lors des prochaines éditions.



La réaction des organisateurs

Face à cette polémique et au dialogue engagé par la secrétaire d'Etat, les organisateurs du marathon de Bruxelles se sont expliqués dans un communiqué:

"Il y avait indubitablement une différence notable de prize money entre les femmes et les hommes lors du marathon, pour la simple raison que des athlètes masculins du gratin international ont été attirés afin de lutter pour une place sur le podium. Toutefois, nous comprenons cette indignation. Après consultation avec notre titlepartner Belfius, le prize money sera dès lors ramené à un niveau équivalent pour les deux catégories.



Afin de faire de l’unique marathon dans notre capitale un grand rendez-vous sportif, plusieurs ténors internationaux ont été attirés depuis quelques années chez les messieurs. Ceci ne peut se réaliser qu’en proposant un prize money plus intéressant que lors d’une épreuve amateur. Cela nous a valu cette année la présence de trois athlètes kényans, qui ont par ailleurs trusté le podium. Le vainqueur, Stephen Kiplagat, a du reste signé un solide chrono, à savoir le second temps jamais réalisé lors du marathon de Bruxelles (2.11.43).



Chez les femmes, la présence d’athlètes de référence au niveau international n’était pas représentée, ce qui explique que le prize money se situait au niveau d’autres épreuves où participent les (meilleurs) amateurs. C’est en effet comparable à d’autres événements qui ont lieu en Belgique (Brussels Ekiden, Antwerp 10 Miles, Dwars door Brugge,...) où le prize money pour les hommes et les femmes (toujours amateurs) est par ailleurs comparable.



Pour l’organisation et le titlepartner Belfius, l’égalité entre homme et femme est un sujet trop important pour laisser place au moindre malentendu. Le prize money pour les hommes et les femmes a dès lors été ramené à un niveau équivalent, avec effet immédiat, comprenez lors de cette édition."

L'histoire finit bien: la gagnante et le gagnant de la même discipline ont finalement reçu la même récompense.

Plusieurs personnes s'étaient également indignées sur le réseau social Twitter, parmi lesquels la députée humaniste Catherine Fonck.