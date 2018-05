Le Français Chahdi a remporté la 39e édition en un chrono de 1h02, devant le jeune Liégeois Arnaud Dely.

Présenté comme le grandissime favori de la 39e édition des 20 Km de Bruxelles, Hassan Chahdi s'y est imposé ce dimanche matin. Avec un chrono de référence de 1h01.42 sur semi-marathon, le Français était, il est vrai, le seul pro au départ.

«Le chrono n'est pas très important pour moi parce que je suis en pleine préparation pour les Championnats d'Europe, en août, à Berlin, où je disputerai le marathon. On m'a parlé des 20 Km et je me suis dit : 'Pourquoi pas ?' », glissa la vainqueur à l'arrivée

La belle surprise du jour est venue du jeune Liégeois Arnaud Dely, qui se porta en tête de la course dès la rue Belliard. Longtemps, Lander Vandroogenbroeck, 3e en 2017, eut Dely en point de mire pour la deuxième place, mais le Liégeois ne s'en laissa pas conter, gérant entre le km 13 et le km 17, pour aborder la montée de l'Avenue de Tervuren, véritable juge de paix de l'épreuve bruxelloise. À l'arrivée, pour sa première participation, Arnaud Dely se classait deuxième, derrière Hassan Chahdi, mais devant Lander Vandroogenbroeck.