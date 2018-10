Le tunnel Reyers-Centre a été fermé en direction du centre mardi matin en raison d'une intervention d'entretien prolongée. En conséquence, un total de 5 km d'embouteillages sur la E40 en direction de la capitale a été enregistré vers 08h30, selon le centre flamand pour le trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

La circulation est également difficile sur la chaussée de Louvain et les rues à proximité. Bruxelles Mobilité a annoncé sur Twitter que tout est fait "pour la réouverture du tunnel le plus rapidement possible". Il n'est pas encore possible de savoir quand le tunnel sera à nouveau accessible, selon la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Inge Paemen. Il y a un problème avec les caméras de surveillance. Tant qu'il n'aura pas été résolu, le tunnel restera fermé.

Par ailleurs, le tunnel Belliard a été fermé en raison d'un problème de ventilation.

Et des ralentissements sont aussi constatés du tunnel Porte de Hal au tunnel Leopold II, direction Basilique et direction Midi.