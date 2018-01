3

La Villa Astrida sera un hôtel de luxe et évoquera son passé royal

Début mars 2017, nous annoncions dans la foulée de la presse régionale andalouse que la résidence de vacances de feu le roi Baudouin et de feu la reine Fabiola de Motril, en Andalousie dans la province de Grenade était appelée à se transformer en hôtel de luxe cinq étoiles. Quelque 120 chambres devraient se répartir sur les trois étages du bâtiment central de la propriété avec plusieurs restaurants et bars Une nouvelle destination qui n'était point scandaleuse dans la mesure où lors de sa réaffectation on y évoquerait quand même la mémoire du couple royal belge.